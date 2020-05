Ergotherapeute Hanne Kraat: "Onze bewoners zijn blij met kleine dingen en dat is fantastisch"

Een tijdje geleden werd een pyjamadag georganiseerd in het woonzorghuis en er wordt ook regelmatig gezongen. Het favoriete liedje van Maria is "Ik spring uit een vliegmachien" van Eddy Wally. De sfeer zit duidelijk goed in het woonzorghuis. "Onze bewoners hebben veel begrip voor de coronamaatregelen", vertelt Hanne Kraat. "Alle kleine dingen, zoals de raambezoeken, maken hen heel gelukkig, dus dat is fantastisch."

Dokters, verpleegkundigen, verzorgers, dokters, mantelzorgers,… iedereen die in deze tijden voor een ander zorgt, verdient het om in de schijnwerpers te staan. Als jij ook graag een held uit de zorg wil bedanken, dan kan dat via de app van Radio 2.