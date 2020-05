Infrabel beschermt personeel in seinhuis Hasselt: "Afstand houden, plexiglas, handgels en mondmaskers"

Het seinhuis van Hasselt is een van de weinige seinhuizen met uitzicht op het spoornetwerk. “In vergelijking met andere seinhuizen is dit bovendien een ruime werkplek. Afstand houden gaat hier in principe gemakkelijker dan in pakweg Brussel-Noord. Toch zorgen we ervoor dat de veiligheidsmaatregelen overal strikt nageleefd worden”, verduidelijkt Petit. Hij benadrukt nog dat het Limburgse seinhuis, dat in 2016 werd geopend, een modelvoorbeeld is alle Belgische seinhuizen.