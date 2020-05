Seinhuis van station Antwerpen-Berchem draait opnieuw op volle toeren, met enkele aanpassingen

Het seinhuis van Antwerpen-Berchem is erg belangrijk. Eén vierde van alle treinverkeer in ons land wordt aangestuurd vanuit dat seinhuis. Toch is het er niet zo groot. "Er moesten dan ook enkele aanpassingen gebeuren", vertelt Gino De Pelsmaeker, die er werkt. "Normaal is het hier allemaal open, maar nu is er plexiglas gezet tussen de bureaus. Het contact tussen de collega's gebeurt nu vooral telefonisch, terwijl we vroeger meer rondliepen. Als we dan toch onze bureaus verlaten, moeten we een mondmasker dragen."

Net zoals het treinverkeer, draait het seinhuis in Antwerpen-Berchem vanaf vandaag ook weer op volle capaciteit. "We zijn er klaar voor", zegt De Pelsmaeker.