"Stormloop" op stoffenwinkels: tot anderhalf uur aanschuiven in Wevelgem

Net om iedereen de kans te geven zijn of haar eigen mondmasker te maken, mochten de stoffenwinkels vandaag al open, een week voor de andere winkels normaal gezien zullen openen. Er zijn maatregelen genomen om drukte in de winkels te vermijden.

Als gevolg daarvan was het vanmorgen aanschuiven bij verschillende stoffenwinkels. Bij Mandemie in Ieper, Christiaen in Brugge en Veritas in Kortrijk viel het al bij al nog mee. Heel wat anders dan bij de Veritas-winkels in Brugge, Izegem en Wevelgem. Daar was het vanmorgen heel druk.

Monica uit Izegem vertelde dat ze een uur en 45 minuten had moeten aanschuiven voor ze de winkel binnen mocht. "Ik ben hier om 9.45 uur aangekomen en er stonden al meer dan 20 mensen voor mij te wachten." Monica besloot om toch te blijven omdat ze dringend elastiek nodig had. Een geluk, want de voorraad elastiek bleek in een mum van tijd zo goed als uitverkocht.