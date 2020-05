Tennisclubs gaan opnieuw open: "Maar raap alleen je eigen ballen op"

De leden zijn enthousiast over de heropening. De club heeft al veel reservaties, maar het is nog niet voor weken volgeboekt. Het aantal spelers op de terreinen is strikt gelimiteerd. Ze mogen ook enkel buiten spelen, niet binnen. Tennisclub Ghistelehof heeft 6 padelpleinen en 6 tennispleinen. “Dat zijn per uur dus maar 24 spelers”, zegt Jesse Vanhoutte, “want dubbelspel is verboden. Maar nu is de bezetting over de hele middag gespreid, vroeger was dat vooral geconcentreerd na de werkuren."