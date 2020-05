Leerlingen 5e leerjaar toch nog één dag naar school voor vaccinatie tegen mazelen

Van alle vaccins die kinderen krijgen, is deze erg belangrijk. De inenting tegen onder meer polio in het eerste leerjaar, of tegen onder meer tetanus in het derde middelbaar, kan nog wel even wachten. Maar deze is dringend. "Mazelen is één van de meest besmettelijke ziektes die we kennen", zegt Stefan Grielens, directeur van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. "We moeten echt zorgen dat 95% van de bevolking immuun is. En daarom mogen we niet te veel gaten laten vallen tussen de periodes waarin we die vaccins zetten. Daarom moet die inenting nu nog gebeuren. Want vergeet niet, bij ons is mazelen misschien zo goed als uitgeroeid, maar in derdewereldlanden overlijden er nog altijd heel wat kinderen aan. Het is geen situatie die we willen nu."