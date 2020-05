Reeën moeten voorlopig niet verhuizen uit Plantentuin Meise: "Willen geen stress voor drachtige dieren" 

Toch kwam er, onder meer van dierenrechtenorganisatie GAIA, forse kritiek op het afschieten van de reeën. Ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) was toen 'not amused'. Hij schreef een boze brief waarin de Plantentuin van Meise werd gevraagd beter te overleggen en de alternatieven duidelijker in kaart te brengen. De Plantentuin nam maatregelen en plaatste een omheining. In februari werd beslist om de reeën te vangen en te verplaatsen in plaats van ze neer te schieten.