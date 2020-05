Voor dag en dauw opnieuw hengelen: "Het is van september geleden"

Individueel vissen op een veilige afstand van elkaar mag weer. Wedstrijden blijven voorlopig verboden maar dat kan de pret niet drukken bij Guy Vroman: "We zijn gelukkig dat we eindelijk weer kunnen hengelen. Het is van september vorig jaar geleden. Ik wilde zo vroeg mogelijk kunnen herbeginnen. Ik had wel aas nodig en dat kan ik niet kopen want de winkels zijn nog dicht. Gelukkig heeft mijn leverancier me zaterdag thuis komen bevoorraden met maden."

Guy had een rush van de Oostendse karpervissers naar het Spiegelmeer verwacht. "Daarom ben ik erg vroeg gekomen met mijn vader. Maar het valt allemaal mee. De meesten zullen pas later vandaag komen, denk ik."

In het Spiegelmeer zit er karper, brasem, voorn en snoek. Doordat er lang niet gehengeld werd, zit er veel vis. Guy Vroman: "Ja, ik heb al enkele kanjers voorbij zien zwemmen maar voorlopig blijft mijn dobber boven".