Vreemde bedevaartsmaand mei voor Dadizele

Dadizele is al sinds de 15de eeuw een bekend bedevaartsoord. Pastoor van de West-Vlaamse gemeente André Monstrey vindt het erg jammer dat hem geen laatste mariamaand is gegund. Maar na 28 jaar pastoor te zijn in Dadizele kan hij zich bij de situatie neerleggen: “Ik ben vooral heel dankbaar. Zeker voor mijn medewerkers. Ik heb het aantal bedevaarders hier niet zien dalen, het is dus nog altijd bloeiend. Ik wens mijn opvolger alle goede moed.”

Normaal gezien is het in mei erg druk in en rond de basiliek van Dadizele. Meer dan 1.000 mensen komen dan langs. Tijdens de week komen dan veel bewoners van woonzorgcentra op bedevaart. “Zo’n 60 tot 70 groepen waren ingeschreven, maar dat is allemaal geannuleerd”, zegt Monstrey.