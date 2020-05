Het kan toch niet dat ik als vrijwillig ambulancier onverzekerd besmette COVID-19-patiënten vervoer?

We zijn hiervoor goed opgeleid en omkaderd, en beschikken over degelijke beschermingsmiddelen, maar beseffen zeer goed dat deze transporten en contacten niet zonder risico zijn voor onszelf. Integendeel, we lopen evenveel kans om besmet te raken als alle andere gezondheidswerkers. Mogelijk zelfs meer, aangezien we met de patiënt contact hebben van in zijn oorspronkelijke besmettingshaard, zijn woning. We doen trouwens uitsluitend vervoer van met het coronavirus besmette patiënten.

Blijkbaar beseft ook de regering dit risico, want vorig weekend besliste de ministerraad dat ‘vrijwillige’ ambulanciers van de brandweer nu ook verzekerd zijn tegen beroepsziekten, waarbij COVID-19 ondertussen erkend is als beroepsziekte. De term ‘vrijwillige brandweerman’, hoewel ingeburgerd, dekt echter de lading niet. Deze ambulanciers, verbonden aan een hulpverleningszone of de civiele bescherming, zijn immers geen ‘echte’ vrijwilligers. Zij worden, het weze hen gegund, vergoed (onder een fiscaal bijzonder gunstig stelsel, zonder RSZ-bijdragen), en vallen juridisch NIET onder de vrijwilligerswet. Het betreft in feite onbelast bijklussen.