Vrouwenbesnijdenis is vanaf nu strafbaar in Soedan

Vrouwenbesnijdenis wordt in 29 Afrikaanse landen toegepast en ook in verschillende landen in Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. In Egypte bijvoorbeeld, buurland van Soedan, is vrouwenbesnijdenis sinds 2008 bij wet verboden. Toch wordt de praktijk nog steeds in het geheim uitgevoerd omdat de schuldigen nauwelijks worden vervolgd.