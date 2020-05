Waarom lijkt het "BMR-vaccin" te beschermen? Wanneer mogen we een vaccin verwachten en wordt dat het nieuwe goud?

Neyts vindt het in deze optiek goed dat Europa samen met de WHO en andere organisaties, zoals de Bill & Melinda Gates Foundation het initiatief neemt om veel kapitaal op te halen. Vandaag haalden ze voorlopig 7,4 miljard euro op tijdens een internationale donorconferentie.

Dat geld moet gebruikt worden voor twee zaken: om een vaccin te ontwikkelen én om de massale productie van het vaccin mogelijk te maken zodat het over de hele wereld verspreid kan worden, waar het nodig is, ook op de meest afgelegen plekken.

En wat als Neyts zelf een vaccin vindt? Kan hij dan zelf voorkomen dat het in verkeerde handen terechtkomt? Als dat zou gebeuren zou Neyts met de universiteit van Leuven op zoek moeten gaan naar een partner om het te produceren. Bij die partnerkeuze zou hij goed opletten en in het contract laten vastleggen dat het vaccin beschikbaar moet worden gesteld in landen waar het nodig is, “zodanig dat het niet alleen in rijke landen wordt gebruikt, zoals in de VS, dat zou zonde zijn”.

Beluister hier het volledige gesprek met viroloog Johan Neyts in "De wereld vandaag" op Radio 1: