Vanaf morgen zonnig lenteweer, naar het weekend toe temperaturen boven de 20 graden

Na deze moeilijke start van de week, zijn we vertrokken voor een mooie lenteperiode. Vanaf dinsdag wordt het zonnig lenteweer met maxima tot 17 graden. De dagen erna wordt het alsmaar zonniger en zachter.

Woensdag wordt een zonnige dag met maxima van 16 tot 19 graden. De oostenwind is zwak tot matig. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een noordnoordoostelijke zeebries zodat het daar koeler wordt.

Donderdag is het nog steeds zonnig met maxima rond of iets hoger dan 20 graden. In de loop van de namiddag is er kans op vorming van enkele stapelwolken. De wind is zwak en veranderlijk. Aan zee is het frisser door een zwakke tot matige noordenwind.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt en vrij warm met in het centrum maxima tot 22 of 23 graden. Het blijft droog. De wind is nog steeds zwak en veranderlijk.

Zaterdag zou het warm kunnen worden met in Brussel maxima rond 25 graden. Een regenzone kan echter in de loop van de namiddag ons land bereiken vanaf de Franse grens.

Klik hier voor het weer in tekst en beeld.