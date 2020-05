Werken aan fietsostrade in Lier starten vandaag

Volgens gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) van de provincie Antwerpen zijn deze werken een belangrijke schakel om de fietsostrade af te werken, want nu moet je een onhandige omweg nemen om tot in het centrum van Lier te geraken.

"Het wordt het kroonjuweel van deze fietsostrade", vertelt Lemmens op Radio 2 Antwerpen. "Het zullen geen gemakkelijke werken worden, want we gaan een fietsbrug bouwen over de spoorweg en een tunnel onder de ring van Lier. Dat is een erg ingewikkelde constructie, maar zo zal het veel aangenamer fietsen zijn."

De werken kosten 8 miljoen euro. De provincie en Vlaanderen zullen ieder de helft betalen. Eind volgend jaar zou alles klaar moeten zijn.