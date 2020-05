Wilde koala's drinken toch: ze likken regenwater van de bomen

Australië lijdt momenteel onder de ergste droogte in zijn (opgetekende) geschiedenis doordat er veel minder regen valt dan normaal en de maximumtemperaturen alle records breken.

Koala's staan bloot aan ernstige hittestress en massale sterfte gedurende langdurige hete en droge weersomstandigheden en ze brengen meer tijd door met drinken van kunstmatige 'waterstations' als er weinig regen valt.

Verder onderzoek zou kunnen bepalen wanneer en waarom koala's uit verschillende gebieden toegang nodig hebben tot 'vrij' water - water dat niet in de bladeren zit als vocht, maar dat vrij beschikbaar is als vloeistof in de vorm van regen, rivierwater of water in poeltjes - en of het nodig is om voor sommige populaties bijkomend water te voorzien.

In de deelstaat New South Wales loopt er nu al een project van de University of Sydney met zogenaamde 'Blinky drinkers', kunstmatige waterbassins die in bomen worden vastgemaakt. Door de opwarming van de aarde drogen de eucalyptusbladeren uit, zo is uit een eerdere studie van Mella gebleken, en gevreesd wordt dat de situatie voor de koala's enkel nog erger zal worden.

"Dit type van drinkgedrag - likken aan boomstammen - hangt af van het feit of koala's in staat zijn regelmatige regenval te ondergaan om aan vrij toegankelijk water te geraken, en het wijst erop dat ze ernstige schadelijke effecten kunnen ondervinden als een gebrek aan regen hun vermogen om aan vrij water te geraken in gevaar brengt", zei Mella.

"We weten dat koala's bomen gebruiken voor al hun essentiële noden, onder meer voor voeding, voor beschutting en om in te rusten. Deze studie toont aan dat koala's ook rekenen op bomen om aan vrij water te geraken en benadrukt het belang van het behoud van bomen voor de bescherming van de soort."