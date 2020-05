Studio Brussel herdenkt Christophe Lambrecht en laat zijn stem nog eens horen: "Hey boys, hey girls, here we go!"

Radiocollega Michèle Cuvelier kondigde het eerbetoon vanochtend met een duidelijke snik in de stem aan. "5 mei is voor ons - bij StuBru - en voor jou - de luisteraar - een vreemde dag. Christophe, je bent voor ons de liefste, de zachtste, bij momenten ook de mafste collega, onze nonkel. Voor jou was hij de warmste stem van de radio, élke voormiddag. (...) We missen je ongelofelijk hard", sprak Cuvelier.



Kort voor 9 uur weerklonk daarom Lambrechts stem nog eens met de spring-in-'t-veld-openingszin (en een verwijzing naar The Chemical Brothers): "Goeiemorgen, hola España! Hey boys, hey girls, superstar dj's, here we go !".

Nog één keer wakker worden met de warme stem van Christophe Lambrecht, zo klinkt dat: