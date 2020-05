11.11.11 start nieuwe campagne: "Mensen in het zuiden dreigen eerder te sterven van honger dan van corona"

De coronacrisis is hier nog niet helemaal bedwongen en zal nog een lange en zware economische nasleep kennen. Maar ook in ontwikkelingslanden is de klap groot, zegt 11.11.11.

"Het is een gezondheidscrisis, maar bovenal is het in heel veel landen een inkomenscrisis", zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen in "De ochtend" op Radio 1. "Miljoenen verliezen op dit moment hun baan, zeker ook in de informele sector, zonder vangnet om op terug te vallen. De voedselproductieketens zijn verstoord. Honderden miljoenen kwetsbare mensen dreigen in armoede en honger te belanden. Wij horen hier van op het terrein dat mensen eerder van de honger zullen sterven dan van Covid-19."