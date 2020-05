300.000 euro voor 11 vakantieverblijven in provincie Antwerpen

De Vlaamse overheid wil het toerisme in eigen land een duwtje in de rug geven, en trekt daarvoor extra geld uit. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir investeert via Toerisme Vlaanderen 2 miljoen euro in betere infrastructuur voor logies. Voor de provincie Antwerpen gaat het om zo'n 300.000 euro voor 11 vakantieplekken.