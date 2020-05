"Als het moet, voeren we een parkeerverbod in"

Op de parkeerstroken langs beide zijden van de weg staan de vrachtwagens van een bedrijf met hoofdzetel in Litouwen in rijen achter elkaar. En daarover zijn er klachten. "De vrachtwagens staan vaak op het fietspad waardoor het moeilijk is voor fietsers om langs te rijden. Ze belemmeren ook het zicht op de verkeerssignalisatie. En de truckers zorgen ook voor flink wat zwerfvuil, melden vrijwilligers van Mooimakers", zegt schepen Meersseman.

Blijkbaar vinden de truckers daar een uitgelezen plek om samen te komen tijdens hun rustpauzes. "Alleen duren die pauzes bijzonder lang. Tijdens het verlengde weekend stonden er drie dagen 10 vrachtwagens. Het lijkt op een kleine camping waar ook geregeld gebarbecued wordt. Het kan niet de bedoeling zijn dat een transportbedrijf de openbare weg zo lang inneemt", aldus de schepen van mobiliteit.

Meersseman heeft het bedrijf geschreven met de vraag een oplossing te zoeken op haar eigen terreinen. Of op zijn minst zich aan de wet te houden wat parkeren betreft. "Ik verwacht tegen 1 juli een antwoord", zegt Meersseman. "Als dat er niet komt zullen we samen met de politie extra druk zetten om de regels na te leven, en desnoods voeren we een parkeerverbod in."