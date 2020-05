Abel (11) is al 1000 kilometer onderweg: "We wandelen bijna elke dag, 25-30 kilometer, wel lastig met een zware rugzak"

Samen met zijn vader is Abel Maeck bezig aan de Pacific Crest Trail, een wandeltocht van meer dan 4.000 kilometer door het westen van de Verenigde Staten. Vader en zoon konden in maart, vlak voor de coronacrisis hier losbarstte op de valreep vertrekken naar Amerika. Ondertussen hebben ze al 1.000 kilometer gestapt. En het gaat vooruit. "We wandelen bijna elke dag, 25 tot 30 kilometer. Dat is wel lastig met een rugzak", vertelt Abel in een filmpje dat hij naar ons jeugdjournaal "Karrewiet" stuurde. Bekijk hierboven de video over de avonturen van Abel en zijn vader in Amerika.