Amerikaanse schrijver Colson Whitehead wint uitzonderlijk tweede Pulitzerprijs

Nu gaat Colson Whitehead met een tweede Pulitzer lopen voor "The Nickel Boys", in zekere zin een vervolg op "Underground Railroad". Het is een hard verhaal over het misbruik van jonge zwarte delinquenten in een verbeteringsgesticht in Florida. De twee hoofdpersonages zijn fictief, maar de school is geïnspireerd op een echte instelling, die meer dan 100 jaar heeft bestaan en waar nog steeds onderzoek naar geweldpleging aan de gang is. Volgens de jury van de Pulitzerprijs is "The Nickel Boys" een "krachtig verhaal over doorzettingsvermogen, waardigheid en verlossing".

Het boek is ook al in het Nederlands vertaald: "De jongens van Nickel", uitgeverij Atlas Contact. Bekijk hier een interview met Colson Whitehead: