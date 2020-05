Apotheek Vanlaer ontevreden over verkoop mondmaskers in supermarkten: “Het zal een vals gevoel van veiligheid geven”

En dat is niet het enige waaraan Colson zich stoort als het gaat om de aanpak van de overheid. “Er is heel weinig communicatie over wat er van ons wordt verwacht. Voortdurend worden er dingen aangepast die wij dan maar via sociale media en televisie moeten opvangen in de plaats van via officiële instanties. Maar er wordt wel van ons verwacht dat we het allemaal meteen weten en opvolgen.”