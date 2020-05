Bakkers in grensgemeenten met handen in het haar: “Nederlanders zijn zeventig procent van mijn klantenbestand, ik lijd enorm verlies”

De grootste brok aan vaste klanten bij Bakkerij Emmerix zijn Nederlanders. “Grensbakkers krijgen heel veel Nederlanders over de vloer”, licht Emmerix toe. “Dat is zo’n zeventig procent van mijn klantenbestand. Ze brengen ’s morgens de kinderen naar school en komen hier daarna koffie en Limburgse vlaai halen. Of ze nemen in de voormiddag een pauze op het werk om iets te komen eten. Dat verschil met Belgen valt enorm op. Wij doen dat allemaal in de namiddag.”