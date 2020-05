Bedevaartsoord Oostakker-Lourdes biedt online kaarsen aan: “Tijdens deze crisis is de nood extra hoog”

Het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes biedt vanaf vandaag online kaarsen aan om gelovigen een niet-essentiële verplaatsing te besparen en toch de kans te geven een kaarsje te branden. Een bedevaartsbezoek is alleen mogelijk voor mensen die in de buurt wonen, of voor wie met de fiets of te voet komt, en niet in groep.