Werpt coronacrisis vrouwen en mannen terug naar jaren 50? "Nu hét moment om over taakverdeling thuis te praten"

En toch is er hoop. "Deze crisis kan een katalysator zijn voor een meer gelijke rolverdeling," hoopt Schotsmans. Ons hoofd staat er misschien niet naar, maar "nu is het moment om het gesprek aan te gaan thuis" over lusten en lasten. "Die vraag komt ook van de vaders," zegt Wim Schotsmans. De crisis biedt dus kansen. "Het is niet omdat het in een gezin al tien jaar zo gaat, dat dat het enige zaligmakende systeem is."