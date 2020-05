Blankenbergse schooldirecteur: "Schoolgebouw is simpelweg te klein om lessen en noodopvang te combineren" 

Boydens is coördinerend directeur van 5 vrije basisscholen in Blankenberge en Wenduine. De scholengroep vroeg aan de ouders wie hun kinderen vanaf 15 mei naar school zou brengen. Uit de resultaten van de bevraging bleek dat het spannend wordt voor 4 van de 5 scholen. Voor 1 school wordt het onmogelijk. "In de vrije basisschool St-Jozef St-Pieter campus Schaapstraat Blankenberge zal 70 procent van de ouders de kinderen naar school brengen. Ik zie niet in hoe ik die kinderen kan opvangen. Want wij hebben de oppervlakte niet in die gebouwen, om alles veilig te laten verlopen en dat baart mij zorgen. Op welke manier zal ik moeten zeggen aan de ouders: sorry, voor jou kan ik geen opvang organiseren?"