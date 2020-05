Brandweer roept op na brand in Beringen: "Let op met onkruidbranders"

De brand in Beringen ontstond in een klein gebouwtje achter het restaurant, een HOB-unit, die achteraan tegen de zaak stond. "Er was iemand onkruid aan het branden in de buurt van de unit, en zo is het vuur ontstaan", zegt Werner Van Kerckhove van de brandweer. En zulke branden vallen wel vaker voor. "Wij zien de jongste tijd vaak dat branden ontstaan door gasbranders om het onkruid te verdelgen. Extra opletten is zeker de boodschap", waarschuwt Van Kerckhove nog.