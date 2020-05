Brouwerij Affligem deelt handgels uit, gemaakt van bier

“We hebben de handgel gemaakt van alcohol die we gedestilleerd hebben uit onze bieren en ciders”, vertelt Sebastiaan de Meester van brouwerij Alken-Maes. “Wij hebben de technologie om dat te doen. Toen de coronacrisis uitbrak, zijn we meteen beginnen na te denken hoe we onze alcohol nuttig konden inzetten. En dan hebben we beslist om er ontsmettende handgels van te maken.”