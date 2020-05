Carmen geeft werk in de zorgsector op en start winkel in Scherpenheuvel, maar winkel nog altijd dicht wegens coronacrisis

Carmen Servando heeft haar droom kunnen waarmaken. Zeven jaar deed ze nachtdienst in een woonzorgcentrum in Zoutleeuw. Nadien was ze werkzaam in de thuiszorg, tot ze ontslag nam en besliste om met een winkel te beginnen. "Ik wou iets anders proberen", zegt de 50-jarige Carmen. "Ik ben een durver. Het was ook mijn droom om ooit een winkel uit te baten."