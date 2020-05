Caroline Pauwels herverkozen als rector van de Vrije Universiteit Brussel

Caroline Pauwels is hoogleraar communicatiewetenschappen en is sinds september 2016 rector. Na historica Els Witte is zij de tweede vrouwelijke rector aan het hoofd van de VUB.

Om herverkozen te worden moest Pauwels een meerderheid van de uitgebrachte stemmen achter haar naam krijgen. Dat is ze dus ruimschoots in geslaagd. "Dit duidelijke mandaat van vertrouwen van de hele VUB-gemeenschap in mijn beleidsplannen motiveert me meer dan ooit om te blijven bouwen aan de verdere groei van de VUB als onderzoeksgedreven onderwijsinstelling in het zeer diverse Brussel, met een sterke Europese en internationale verankering", reageert ze.

Het mandaat van de VUB-rector start aan het begin van volgend academiejaar, duurt vier jaar en is maar één keer hernieuwbaar. Voor Caroline Pauwels is het dus het tweede en laatste mandaat.