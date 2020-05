CHECK: Ons land exporteerde geen Belgische mondmaskers naar Monaco, maar was enkel een doorgeefluik

"De Wereldhandelsorganisatie verbiedt alle kwantitatieve beperkingen op import en export van medisch materiaal, en dus ook mondmaskers", verduidelijkt Jan Wouters, Gewoon Hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Organisaties (KU Leuven). "Bij uitzondering mogen landen beperkingen opleggen om kritieke tekorten van essentiële producten te voorkomen, of te verlichten. Maar die beperking slaat volgens mij enkel op de export van in eigen land geproduceerd materiaal. Niet op de transit van een partij medisch materiaal tussen twee andere landen. Het lijkt me onverdedigbaar om daar als overheid beslag op te leggen, tenzij die transit een bedreiging voor onze volksgezondheid had gevormd. Quod non."