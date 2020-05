Coronacrisis in de viswinkel: "Tarbot, griet en zeeduivel zijn nu spotgoedkoop"

Het gaat dan vooral om vissoorten die normaal vaak op restaurant worden gegeten. "Tarbot, griet en zeeduivel zijn nu bijvoorbeeld spotgoedkoop. In onze winkel verkochten we ze voor de coronacrisis aan 70 euro per kilo. Nu kunnen we die soorten aanbieden onder 20 euro per kilo", vertelt Timmermans.

Voor de vissers is dit minder goed nieuws. "Zij krijgen nu minder geld voor hun product. Daarom is het goed dat Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) bezig is met het uitwerken van steunmaatregelen, want we hebben hen nodig om een kwaliteitsproduct te kunnen aanbieden aan onze klanten", klinkt het bij De Vistafel.