Judi Dench (85) schittert als oudste covergirl ooit op voorpagina van Vogue

Dame Judy Dench heeft een lange theater- en filmcarrière achter de rug. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als "M", de übercoole chef van geheimagent 007 James Bond. Ze speelde de rol in een achttal James Bondfilms. In "Skyfall" (2012) gaat ze helaas dood, maar in "Spectre" (2015) duikt ze nog even op in een oude videoboodschap.

Judi Dench is in haar lange acteercarière bedolven onder de prijzen, zowel voor theater als voor film. In 1998 won ze een Oscar voor haar vertolking van koningin Elizabeth I in "Shakespeare in love".

De voorbije jaren speelde Judi Dench nog Mrs. Fairfax in "Jane Eyre", Victoria in "Victoria & Abdul", prinses Dragomiroff in "Murder on the Orient Express" of een van de gepensioneerde dames uit de twee "Best Exotic Marigold Hotel"-komedies.