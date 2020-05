De gemaskerde man

Zenuwachtig dat ik was, niet te geloven. Het was dan ook al geleden van de lockdownparty in café Het Grote Ongemak dat ik nog een stap buiten had gezet. Zeven weken lang had ik mij in mijn huis verschanst. Ik had de ramen dichtgetimmerd en de voordeur met de siliconenspuit ondoordringbaar gemaakt voor het coronavirus. En voor de facteur. Ik had de deurbel uitgezet en mijn telefoon uitgeplugd, want je weet maar nooit hoe slim zo’n virus is. Zeven weken lang had ik kunnen overleven op blikken cassoulet, tomatensoep met balletjes, op soldatenkoeken en op mijn strategische stock Bloedwijn van Zuster Godelieve. Maar aan alles komt een eind, ook aan de mondvoorraad in de kelder. Gedreven door honger en dorst moest ik mij opnieuw onder de mensen begeven.