Virtuele loketten van politie Carma zijn al 524 keer bezocht: “Ze zijn nu een heel dankbare oplossing”

Begin maart werden de eerste virtuele loketten geïnstalleerd. Die staan opgesteld in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren en in de politiekantoren van Bree en Genk. Door een driedimensionale techniek kan een burger een aangifte doen zonder dat hij naar het centraal politiekantoor moet. De agent waarbij je aangifte doet, zit intussen op een andere plaats maar je kan hem wel zien.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn mensen minder snel geneigd naar het politiekantoor te gaan, en dan komt zo'n virtueel loket goed van pas. Marleen Smeyers van politie Carma: “Dat virtueel loket is niet in het leven geroepen omwille van corona, het project was al in voorbereiding sinds 2018. Maar op dit moment is dat wel een heel dankbare oplossing omdat er absoluut geen fysiek contact is tussen de burger en de politie.”