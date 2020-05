Kan uw reis naar Frankrijk, Spanje, Italië of Griekenland deze zomer doorgaan? Dit weten we al

Voor de Europese Unie is toerisme een vitale en belangrijke sector. Er werken bijna 12 miljoen Europeanen in de toeristische sector. Voor veel landen, zeker in het zuiden van Europa, speelt dat toerisme zelfs een cruciale rol in de lokale economie. Nu door de coronacrisis heel wat grenzen op slot zijn en mensen in hun kot moeten blijven, stuikt de sector in elkaar.

Er wordt met een bang hart uitgekeken naar de zomervakantie, want die moet zoveel mogelijk gered worden: "Het is heel belangrijk dat we binnenkort kunnen opstarten met een beperkt reisaanbod want 41 procent van de Belgische reisorganisaties geeft aan dat ze anders de zomer niet zullen overleven," zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Hij windt er alvast geen doekjes om, de zomer zal bepalen of de toeristische sector over een half jaar nog bestaat of niet: "Wij hopen op coördinatie op Europees niveau. Toerisme is voor veel landen de economische motor. In Griekenland werkt 1 op de 4 mensen in de toeristische sector, in bepaalde regio's zoals het zuiden van Italië is het zelfs de belangrijkste bron van inkomsten. We moeten echt kunnen heropstarten, met oog voor de volksgezondheid vanzelfsprekend, ten laatste in juni."