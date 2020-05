Eenzame jongeren in Zelzate kunnen wandelbuddy reserveren: "Tieners en adolescenten voelen zich nu enorm geïsoleerd"

Samenlevingsopbouw lanceerde de oproep nog maar pas en heeft nog veel ruimte voor wandelingen of stoepbezoekjes. De dienst voorziet ook rustige plek voor jongeren die daar nood aan hebben. "We maken in onze eigen kantoren of op andere plaatsen in Zelzate ruimte vrij waar jongeren in alle rust kunnen komen studeren, werken voor school of gewoon kunnen ontspannen", zegt Oosterlinck. "Daar is thuis niet altijd de ruimte voor." Jongeren die nood hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met de Oosterlinck via e-mail.