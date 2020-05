Eerste voedselbank voor dieren in Gent: “De behoefte is groot”

De voedselbank van de vzw Hugs with Tails is de eerste in Gent. “We kregen het idee door een organisatie in Antwerpen”, zegt Van Camp nog. “Via onze vzw hoorden we van hun initiatief en ontdekten we dat er in Gent zoiets nog onbestaande was. Dat is gek aangezien Gent een grote stad is waar mensen wonen met allerlei inkomens.”

“Wij hebben donaties gekregen van voedselfabrikanten en dierenzaken. Meer eten is altijd welkom. Dus wie ons wil helpen, mag altijd iets laten weten.”