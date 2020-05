Evenementensector slaakt noodkreet: "Door corona al 1 op de 4 bedrijven in financiële problemen"

Het water staat de evenementensector aan de lippen en voorlopig is er nog steeds geen vaste grond in zicht. Door de lockdown hebben al zo'n 25 procent van de bedrijven uit de sector financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool. "De situatie wordt bovendien alleen maar erger, hoe langer de lockdown duurt", zegt Bruno Schaubroeck, die optreedt als woordvoerder van de taskforce die de evenementensector intussen heeft opgericht.

"In onze sector zijn zo'n 3.000 bedrijven actief en werken er zo'n 80.000 mensen", gaat Schaubroeck verder. "Intussen is er al een gecumuleerd verlies van ongeveer 5 miljard euro". De woordvoerder ziet de toekomst ook somber in. "Want dat percentage van 25 procent zal na zes maanden lockdown oplopen tot 75 procent."

"Voor de evenementensector zijn er nu twee seizoenen verloren gegaan, voor het najaar, ons derde seizoen, is er nog geen zekerheid", klinkt het. En dat ligt toch moeilijk. "Want ook al kunnen de bedrijven weer opnieuw aan de slag, dan zal het nog enkele maanden duren vooraleer er weer echt events zullen zijn, omdat dat nu eenmaal langer duurt om die te organiseren. Daarom vragen we nu perspectief om uit de crisis te geraken."