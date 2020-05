Op het assisenhof in Antwerpen wordt na bijna 2 maanden een proces over een roofmoord hervat. De zaak werd op 13 maart, vlak voor de uitspraak, stilgelegd wegens de coronacrisis. Dat was ongezien in ons land. Intussen werd uitgeweken naar een grotere zaal en werden er maatregelen getroffen om de fysieke afstand te kunnen garanderen. "Het Journaal" draaide bovenstaande reportage.