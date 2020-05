Gedaan met aandampende brilglazen als u mondmasker draagt, dankzij bedrijf uit Tienen

"Mijn vrouw werkt in de zorgsector", vertelt CEO Kurt Leuridan. "Zij had ook al geklaagd over het aandampen van haar bril als ze een mondmasker draagt. En mijn vennoot is een Japanner die al veel ervaring heeft met mondmaskers en zo is het idee ontstaan. Die glazen worden in een speciale vloeistof gedompeld die daar permanent blijft opzitten. We geven dus een bepaalde behandeling aan het glas zodat dampen zich niet aan het glas kunnen hechten."