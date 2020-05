"Geen "Met Gala 2020"? Toch wel, door de vuilnisbak om te kieperen en een pak spaghetti te openen!"

Op diverse nieuwswebsites, zoals CNN en Buzzfeed News, gaven een aantal durvers die zich waagden aan de luxueuze creaties, waarmee celebrity’s ooit de rode loper van het "Met Gala" sierden, een uitleg waarom ze deze uitdaging zo graag aangingen:

* "Het is de unieke gelegenheid om creatief uit de hoek te komen en de hele fantasie die rond dit evenement hangt zelf te kunnen voelen."

* "Ik ben een paar uur bezig geweest, nadat ik alle materiaal hier in huis gevonden had. Waarom zou ik het niet doen? Het "Met Gala" was voor mij ieder jaar opnieuw een absoluut hoogtepunt."

* "Op deze manier heb je toch het gevoel ook op het "Met Gala" aanwezig te zijn. Het zet me zelfs aan om hiermee verder te gaan, zolang de quarantaine duurt."

* "Zo’n uitdaging kan ik niet laten liggen. Al moet ik er zelfs een pakje spaghetti voor openen."

* "Eigenlijk is dit iets wat we jaarlijks doen: we kiezen de leukste jurk uit en maken hem daarna na."

* "De vuilbak mag leeggehaald worden. Wat je daar vindt allemaal samenbrengen tot een geheel, heerlijk toch."

De "Met Gala"-uitdaging leverde onder meer volgende exuberante creaties op, zij het dit keer heel wat goedkoper dan het origineel: