Haalt Hooverphonic de finale van Eurostream 2020? Volg het hier LIVE vanaf 21 uur

Net als bij het echte festival is er voor elk land een professionele jury en daarnaast kan iedereen stemmen via onlinetelevoting. Het reglement over de telling en het gewicht van alle stemmen is nagenoeg identiek aan dat van het officiële festival, je kan de details hier raadplegen. Op de dagen van de halve finales en de finale kan je hier stemmen, telkens vanaf 12 uur ’s middags.