Halse scholen schaffen examens af in juni

De leerlingen hebben nood aan duidelijkheid, zegt Lander Van Medegael van de scholengroep van het katholiek onderwijs Halle. Daarom komen er geen examens in juni, maar zullen studenten geëvalueerd worden op hun dagelijks werk: "Het leek ons de verstandigste keuze om onze leerlingen en leerkrachten zo snel mogelijk in te lichten. Omdat we weten dat het al dan niet doorgaan van de examens onze leerlingen veel stress bezorgt. We merken dat aan de vragen die we krijgen. Er gaat veel negatieve energie naar die onzekerheid van die examens. Dat wilden we zo snel mogelijk wegnemen." , zegt Megedael.

Het Gemeenschapsonderwijs raadt examens af, het Katholiek Onderwijs laat de scholen zelf beslissen. In Halle gaat het om Don Bosco Halle, het Heilig Hart College en het Technisch Atheneum van Halle.