Hasselt wil dat bezoekers veilig shoppen: “Het flaneren en funshoppen is er maandag nog niet bij”

Vanaf maandag zou er opnieuw gewinkeld mogen worden, tenminste als de Veiligheidsraad daar groen licht voor geeft. Om dat veilig te kunnen doen, neemt de stad Hasselt enkele maatregelen. In een aantal straten in het centrum mogen geen auto's meer rijden, om zo meer plaats te maken voor voetgangers. Als je naar de stad wil, kan je vooraf zien op een internetcamera hoe druk het is. En enkele kleine steegjes worden afgesloten of worden maar in één richting toegankelijk. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA): “Hasselt is een echte belevingsstad waar mensen graag zijn en komen. Maar het flaneren en funshoppen is er maandag nog niet bij, omdat we er de ruimte niet voor hebben. We hebben vooral gekeken naar de veiligheid en naar de mogelijkheid voor de mensen die komen winkelen, om een aangename ervaring te hebben in onze stad.”