Duitse ambassadeur bij herdenking 75 jaar einde WOII: "Crisis overwin je nooit alleen" 

Onlangs nog moesten we afscheid nemen van een belangrijke ooggetuige. Henri Kichka, die tijdens zijn jeugd verschillende concentratiekampen overleefde, drong in zijn latere leven aan op het belang van het herinneren. Onvermoeibaar deed hij als ooggetuige zijn verhaal over zijn lijdensweg, in de hoop een herhaling van de geschiedenis te vermijden.

Zijn zoon, Michel Kichka, schreef naar aanleiding van de dood van zijn vader dat een klein microscopisch coronavirus geslaagd is in wat een heel nazi-leger niet is gelukt. Op een pijnlijke manier doet de dood van Henri Kichka ons beseffen dat de verantwoordelijkheid om de herinnering levend te houden bij elk van ons ligt.



Aan de andere kant doet dit microscopisch coronavirus ons net inzien hoeveel we in Europa in de afgelopen 75 jaar hebben geleerd: we kunnen crisissen enkel samen overwinnen. De leuze "ieder voor zich" moet tot het verleden behoren.