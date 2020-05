Heropstart consultaties Sint-Mariaziekenhuis Halle: enkel op afspraak

De bedoeling is dat de consultaties zo veel mogelijk gespreid worden. En er wordt ook met twee ingangen gewerkt, eentje voor mensen met corona en eentje voor mensen zonder.

Consultaties kunnen alleen op afspraak en als ze dringend zijn. En je komt het best ook alleen, tenzij je niet anders kan. Aan de ingang wordt je temperatuur gemeten en worden je handen ontsmet. Een mondmasker is verplicht, en er wordt ook gevraagd om 1,5 meter afstand te respecteren.

Het ziekenhuis zal ook de gevolgen van het versoepelen van de maatregelen opvolgen, en ze houden rekening met wat er nog kan gebeuren. Want het is niet uitgesloten dat er zich in de komende weken een tweede golf van corona ontwikkelt.