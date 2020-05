Het mysterie van Tunguska: veroorzaakte een voorbijscherende asteroïde de grootste explosie van de 20e eeuw?

Het zijn nu de Siberische wetenschappers van het Kirensky Institute of Physics die met de nieuwste wetenschappelijke verklaring van het Tunguska-fenomeen komen. “Dit is een belangrijke wetenschappelijke bijdrage”, zegt astrofysicus Nancy Vermeulen in “De wereld vandaag” op Radio 1. “De wetenschap is er intussen vrij zeker van dat het in Tunguska ging om een ruimteobject dat nooit de aarde heeft geraakt, dat voorbij gescheerd is door de atmosfeer.”

“De Siberische onderzoekers menen dat het ging om een kleine asteroïde die vooral uit ijzer bestond. Deze zou een scheervlucht hebben gemaakt op een hoogte van 10 tot 15 kilometer aan een snelheid van 60 keer hoger dan het geluid. Door de enorme snelheid zou de asteroïde op heel korte tijd enorm veel materie zijn kwijtgeraakt. Dit soort verdamping lokte de explosie, een hitte-effect en de luchtverplaatsing uit. Dat laatste veroorzaakte de miljoenen omgerukte bomen, soms tot in de helft van de stam.”

De onderzoekers van het Kirensky Instituut zien in de uitleg alle waarneembare fenomenen bevestigd: niet alleen de omgevallen bomen, maar ook het ontbreken van een krater en brokstukken, en de getuigenissen over een lichtflits, een knal en een dagenlange stofwolk. Of het de laatste theorie over Tunguska zal zijn, valt echter te betwijfelen.