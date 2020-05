Hybrideauto veroorzaakt brand in autogarage Beerens De Linde in Aartselaar

De hybrideauto vatte om 2 uur vannacht vuur en de vlammen sloegen over naar een andere auto. Volgens Dirk Mees van de brandweerzone Rivierenland was het een hele klus om de brand te blussen.



"We hebben eerst alle auto's één voor één uit de showroom moeten rijden, omdat de mogelijkheid bestaat dat de batterij van de hybrideauto toch weer vuur vat. Pas daarna konden we het vuur op een veilige manier blussen", aldus Mees.