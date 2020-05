Ibishotel in Zeebrugge lag nooit echt stil: "Zelfs zonder toeristen rendabel genoeg"

Een vol huis hebben ze niet in het hotel Ibis Styles in Zeebrugge. Maar er verblijven wel genoeg klanten om rendabel te zijn. "Onze enige gasten zijn mensen die in Zeebrugge moeten zijn voor een havenbedrijf of een of ander project. Er logeren ook mensen die elke dag naar de haven van Oostende moeten", vertelde Ann Bal in Start je dag op Radio 2 West-Vlaanderen.

De hotelgasten logeren in een soort quarantaine. Ann Bal: "Ze mogen enkel aan de receptie komen om de sleutel van de kamer mee te nemen en af te geven. Aan de balie staat er een scherm in plexiglas. Het ontbijt is 'grab and go': de klanten komen het ophalen en nemen het mee naar de kamer. Ook de kamermeisjes passen hun werk aan. Als een gast weggaat, laten ze de kamer voor één dag ongemoeid voor ze poetsen. In kamers die bezet blijven, is de schoonmaak beperkt tot een 'dry cleaning'."

Sinds maandag mogen de bedrijven weer open en dat merken ze aan de boekingen in het hotel. Ann Bal: "Al vorige week kwamen er reservaties. Het zijn vaak werknemers van bouwbedrijven omdat er in de haven van Zeebrugge veel gebouwd wordt voor het ogenblik."

Ann Bal is ook de manager van twee hotels in Blankenberge: "Die zijn sinds 17 maart gesloten. Dat zijn hotels die zich helemaal op toeristen focussen. Alle reservaties waren geannuleerd. De deuren blijven dicht tot de overheid weer de toelating geeft om te reizen."